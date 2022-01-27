Посол Гросс отметил заинтересованность Франции и ЕС в поддержке мира на Южном Кавказе

Франция и Европейский Союз (ЕС) заинтересованы в поддержке мира на Южном Кавказе.

Об этом сказал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс на мероприятии, посвященном переходу президентства в Евросовете к его стране.

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Он отметил, что и ЕС, и Франция заинтересованы в суверенном и независимом Азербайджане: «Трехсторонние встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, состоявшиеся в декабре прошлого года в Брюсселе, были историческим событием. После этих встреч и успешного саммита «Восточного партнерства» конструктивный диалог продолжился. Наглядным свидетельством этого является визит в регион спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара и советника Кабинета президента Франции Изабель Дюмон. В 2021 году Азербайджан и Армения вступили в постконфликтный период, и я оптимистично настроен в том плане, что в 2022 году эти страны смогут перейти от постконфликтного периода к этапу мирных переговоров, в регионе установится стабильный мир».

Посол рассказал также об отношениях между ЕС и Азербайджаном. Он подчеркнул, что эти отношения находятся на высоком уровне, между ЕС и Азербайджаном идут переговоры по подписанию нового договора: «Надеемся, что скоро этот договор будет подписан» (цитата по АПА).

Дипломат добавил, что Еврокомиссия выделила Южному Кавказу более 2 млрд. долларов, и эти средства предусмотрены для развития различных сфер: «Если в Азербайджане проявят большой интерес к проектам, финансируемым ЕС, то, естественно, ЕС увеличит эти средства».