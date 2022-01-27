На киргизско-таджикской границе образовалась напряженность, произошла перестрелка

Пограничники Кыргызстана переведены на усиленный вариант службы из-за напряжённости на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе киргизской пограничной службы.

«По состоянию на 18:30 (16:30 бак.вр) 27 января 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряжённая», — приводит РИА Новости сообщение.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Как отмечается, это связано с тем, что «пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану».

Также сообщается о перестрелке на границе Кыргызстана и Таджикистана. Перестрелка произошла между военнослужащими двух государств.