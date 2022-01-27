«Путин не питал особой любви к Азербайджану»: аналитическая выкладка Майкла Дорана, посвященная Второй карабахской войне

Во время 44-дневной Карабахской войны армянские военные запустили по Баку как минимум одну баллистическую ракету «Искандер — SS-26». Об этом, как сообщает Minval.az, пишет известный американский политобозреватель Майкл Доран в своей статье, опубликованной в журнале азербайджанской дипакадемии.

Он напомнил, что именно Москва контролирует арсенал стратегических вооружений Армении и не подпускает ее к независимому запуску «Искандер — SS-26».

«Кто-то очень высоко в российской командной иерархии, возможно, даже сам Путин одобрил нападение. По всей вероятности, этот человек даже приказал это сделать. Из весьма достоверных источников нам известно, что запуск или запуски осуществлены 8 или 9 ноября 2020 года. Заявление о прекращении военных действий было подписано Азербайджаном, Россией и Арменией поздно вечером 9 ноября 2020 года и вступило в силу 10 ноября 2020 года. Запуск или запуски осуществлены в последние часы войны, когда Путин выступал посредником в переговорах о прекращении огня. Они были, так сказать, «основным вкладом» Путина в переговоры.

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Быстрое описание ситуации на поле боя раскрывает его мотивы. Азербайджанская армия только что осуществила смелую и успешную внезапную атаку, которая выбила армян из стратегически важного города Шуша, возвышающегося над Ханкенди. Операция позволила азербайджанским военным в кратчайшие сроки вытеснить все армянские силы из Карабаха. Другими словами, азербайджанцы были всего в шаге от полной победы. Именно в это время было дано указание открыть огонь по Баку. Алиев, несомненно, все правильно понял, а именно воспринял пуск за месседж Путина, в котором содержалось примерно следующее: полное изгнание армянских войск из Карабаха — красная черта для Москвы; отказ от немедленного прекращения огня спровоцирует серьезную эскалацию со стороны России; эта эскалация повлечет за собой нападения на гражданские объекты Азербайджана в столице Баку и на нефтегазовую инфраструктуру страны. Это может даже повлечь за собой внезапное появление на линии огня в Карабахе «зеленых человечков» таких, которые вошли в Украину в 2014 году», — пишет Доран.

По его мнению, именно эта угроза эскалации свидетельствует о неадекватности ярлыка «проазербайджанского Путина». Российскому президенту, как отмечает автор, несомненно, нравилось наказывать Пашиняна, но пощечина выскочке премьер-министру Армении не была его стратегической целью.

Не питал Путин и особой любви к Азербайджану. Единственная цель, которую он преследовал с впечатляющей сосредоточенностью, состояла в сохранении за Россией статуса «балансира» между Баку и Ереваном. Он не позволил азербайджанцам победить, потому что их полная победа положила бы конец не только конфликту, полностью и навсегда, но и «имперской» роли России на Южном Кавказе, отметил политобозреватель.