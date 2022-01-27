Чавушоглу заявил о возможном визите Пашиняна в Анталью

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ранее направила приглашение на участие в Дипломатическом форуме в Анталье в адрес главы МИД Армении Арарата Мирзояна и спецпредставителя этой страны по нормализации отношений с Турцией Рубена Рубиняна.

«Накануне стало известно о возможном визите в Анталью и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]», — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон в четверг в Анкаре.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!