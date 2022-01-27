Чавушоглу: Визит Путина в Турцию запланирован после зимней Олимпиады в Пекине

Визит президента РФ Владимира Путина запланирован на период после зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон в четверг в Анкаре, передает «Анадолу».

«Визит президента РФ в январе невозможен ввиду плотности графика российского президента. До этого визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывает в Украине. Надеюсь, что переговоры с российской и украинской сторонами внесут вклад в снижение напряженности», — подчеркнул Чавушоглу.

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Турецкий лидер напомнил о позитивных отношениях Турции с Украиной и Россией, выразив готовность к посредничеству во имя сохранения стабильности в регионе.