Правительство Канады выделит Киеву почти $270 млн военной помощи

Сумма расходов для продолжения операции военных советников Unifier, которую правительство Канады проводит в Украине, составит 340 млн канадских долларов ($268 млн). Об этом в четверг сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Канада решила предоставить Украине 340 млн [канадских] долларов и согласилась продлить операцию Unifier еще на три года, существенно расширив миссию», — написал он на странице в Twitter.

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Кроме того, как отметили в пресс-службе военного ведомства, между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты.