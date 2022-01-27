Путин принял приглашение Эрдогана, но отказался от встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин посетит Турцию как только позволит эпидемиологическая ситуация и график, передает «Газета.ру».

По его словам, Путин с благодарностью принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. Главы государств условились, что как только позволит эпидемиологическая ситуация и график, президент России совершит визит в Турцию.

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Песков также уточнил, что встреча президентов будет двусторонней. Контактов с главой Украины Владимиром Зеленским на территории Турции не планируется.