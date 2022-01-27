«Можем и не допустить!». Мусабеков рассказал, как Армения может остаться у разбитого корыта

Сейчас внимание всех крупных держав: Турции, США, Европы, России и Китая сосредоточено на Украине, а с начала года это был Казахстан, так что, всем немного не до Южного Кавказа. Об этом в беседе с Minval.Аz сказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя динамику переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

«Тем не менее, мы свою работу делаем. Думаю, очень важно, что мы сейчас начинаем активно взаимодействовать с Ираном и полагаю, что это серьезный сигнал и для Армении. Если они будут долго фордыбачиться с запуском Зангезурского коридора, то мы параллельно будем прорабатывать с Ираном возможность прокладки железной дороги в обход армянской территории по иранскому берегу Араза. Кстати, он более пологий и удобный для прокладки коммуникаций, чем гористый армянский участок», — отметил политолог.

И тогда армяне, по словам Мусабекова, «могут остаться у разбитого корыта». Потому что дорога к Нахчывану у Азербайджана уже будет открыта, Иран получит возможность по железнодорожным путям добираться до России, а Армении «тогда придется очень долго просить», чтобы Баку допустил ее к использованию этого транспортного транзита.

«А можем и не допустить. До тех пор, пока они своими силами не построят мегринский участок и не предложат нам, по выгодному для нас тарифу», — добавил политолог.

Он обратил внимание на то, насколько этот вопрос серьезен: «К нам приехал министр транспорта Ирана. Он приехал в Физули, ознакомился с аэропортом, и вполне возможно, что им будут пользоваться не только азербайджанские, но и иранские граждане».

«И второе — министр Рустам Гасими ознакомился с начавшимися работами по восстановлению железной дороги вдоль границы с Ираном. Так что, думаю, такой вариант прорабатывается. Потому как автомобильная дорога по иранскому берегу существует и Азербайджан ею пользуется.

Если же построить мост в Миндживане с переходом на иранскую сторону Аракса, а потом мост в направлении Нахчывана, то вопрос автомобильного сообщения по наиболее короткому пути будет решен. С учетом того, что Армения и Иран достаточно сложные для нас соседи, иметь дублирующую ветку автомобильного и железнодорожного сообщения имеет смысл. Автомобильная дорога уже есть, нужно построить лишь мосты и переходы. Что же касается железной дороги по иранскому берегу Аракса, а это примерно 44 километра, то сама возможность ее прокладки подтолкнет армян к скорейшему восстановлению мегринского участка Зангезурского коридора», — заключил политолог.

Мусабеков также прокомментировал последние, по его словам, «довольно несуразные предложения» армянской стороны о «симметричном» отводе войск как предусловие начала работы комиссий по делимитации границы.

«Какой отвод войск? Зачем? Надо договориться о цивилизованном поведении сторон на нынешней линии соприкосновения и для начала перестать обстреливать. Азербайджан обустраивает свою границу, строит посты и другие объекты пограничной инфраструктуры и никуда отводить своих пограничников не будет. Что же касается предусловий, нужно сперва освободить удерживаемые под армянской оккупацией семь деревень в Газахском районе и поселок Кярки в НАР.

При всех спорах и несовпадениях позиций сторон мирный процесс будет набирать обороты. Во всяком случае, премьер-министр Никол Пашинян в последнее время озвучивает здравые мысли и как отметил президент Ильхам Алиев в недавней беседе с министром градостроительства и транспорта ИРИ, «из Армении поступают позитивные сигналы», — сказал политолог.

Азербайджан, отметил депутат, на данном этапе развивает инфраструктуру на освобожденных территориях, строит дороги, проводит линии электропередач, газопроводы, мобильную связь, создает «умные» деревни, восстанавливает разрушенные Агдам, Физули, Джебраил, все для обеспечения возвращения населения. Так что, предложение Пашиняна об отводе войск на этом фоне выглядит совершенно неуместно, заявил Мусабеков.

«Азербайджан, значит, будет отводить войска, а армяне снова раздадут оружие жителям приграничных деревень, чтобы те продолжали «шастать» по азербайджанской территории, как они это делали? Напрасные ожидания», — уверенно подчеркнул Мусабеков.

В заключении он добавил, что Азербайджан, не взирая ни на что, продолжит укреплять линию границ и армянам придется перейти от заявленных требований к конструктивным обсуждениям конкретных вопросов, выполнять те договоренности, которые, по заверениям Пашиняна, Армения собиралась реализовывать. Главное, чтобы очередное обострение внутриполитической ситуации в Ереване, имеется в виду отставка Армена Саркисяна, не отвлекло бы армянскую сторону от конкретной работы.

В.Мансуров