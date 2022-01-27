Глава Генштаба и другие представители ВС Армении «заразились» коронавирусом вслед за Пашиняном

Глава Генштаба Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян и другие высокопоставленные представители вооруженных сил страны заразились коронавирусной инфекцией, из-зa чего было принято решение отложить официальный прием в честь Дня ВС, запланированный на 28 января. Об этом в четверг, ссылаясь на свои источники, сообщил Общественный телеканал страны.

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«Запланированный на 28 января прием, посвященный 30-летию образования вооруженных сил, который должен был состояться в большом зале гостиничного комплекса «Двин», перенесен. Начальник Генштаба ВС, а также другие высокопоставленные должностные лица армии заразились коронавирусом», — отметил источники Общественного телеканала.

Напомним, что ранее газета «Грапарак» выдвинула версию, якобы в политических кругах Армении неожиданный коронавирус Пашиняна считают подозрительным. По одной и версий, глава Кабмина избегает предстоящего 28 января празднования Дня армии.

Поговаривают, что военные отказались участвовать в постановочном шоу Пашиняна, а он не захотел довольствоваться ролью «рядового» участника