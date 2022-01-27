В чем причина внезапной болезни Пашиняна? Армянские СМИ выдвигают свою версию

В политических кругах Армении неожиданный коронавирус премьера считают подозрительным, тем более, что переносит он его бессимптомно.

Возник вопрос, почему Пашинян решил пройти тестирование именно сейчас, пишет издание «Грапарак».

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По одной из версий, глава Кабмина избегает или зарубежных визитов или предстоящего 28 января празднования Дня армии.

Поговаривают, что военные отказались участвовать в постановочном шоу Пашиняна, а он не захотел довольствоваться ролью «рядового» участника, отмечает газета.