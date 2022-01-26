Австралия готова поставлять сжиженный газ в Европу

Австралия готова поставлять сжиженный газ (СПГ) в страны Европы в случае проблем с поставками газа из России. Об этом в среду, 26 января, сообщил федеральный министр природных и водных ресурсов Кит Питт.

По его словам, которые приводит «Корреспондент» со ссылкой на The Australian, Австралия «готова оказать помощь в ответ на любой запрос о поставках СПГ», который поступит от европейских стран при нехватке газа из России.

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«Австралийские экспортеры сжиженного газа – это ведущие мировые компании, надежные поставщики, способные поставлять энергоресурсы по всему миру», – сказал Питт, отметив, что его страна способна «удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ».