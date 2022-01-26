Трамп назвал безумием отправку дополнительных войск США в Европу

Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием предложение администрации действующего американского лидера Джо Байдена на фоне эскалации украинского конфликта дополнительно отправить в Европу американских военнослужащих.

«Это безумие. Это никогда не случилось бы при мне. Следующими будут Тайвань и Китай», — заявил Трамп, слова которого приводит «Лайф».

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В беседе политик также добавил, что США «больше не уважают». Кроме того, он подчеркнул, что подобные решения Белого дома вполне могут «развязать третью мировую войну».