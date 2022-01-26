Лавров заявил, что глава НАТО потерял связь с реальностью: видео

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека о возможном наращивании военного присутствия альянса на восточном фланге.

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«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его [Столтенберга] заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — отметил министр в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

В понедельник, 24 января, Столтенберг заявил, что в НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, дополнительно разместив боевые группы блока, чтобы «повысить уровень безопасности в Европе».