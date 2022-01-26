В США умер самый старый самец гориллы в возрасте 61 года

Самец гориллы по кличке Оззи, самый старый самец гориллы в мире, умер в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба зоопарка Атланты в штате Джорджия.

«Семья зоопарка Атланты с прискорбием сообщает об уходе из жизни в возрасте 61 года Оззи , самого старого самца гориллы в мире», — говорится в сообщении.

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Оззи был третьим в списке долгожителей этого рода приматов в мире и самой старой гориллой в зоопарке Атланты. Причины смерти животного, относившегося к виду западных равнинных горилл, пока не установлены, однако в последнее время у Оззи наблюдались потеря аппетита и слабость.