Кочарян отказался баллотироваться в президенты Армении

Бывший президент Армении, лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян не собирается выдвигать кандидатуру на пост президента после отставки Армена Саркисяна. Об этом ТАСС сообщила представитель блока, депутат парламента Агнесса Хамоян.

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«Роберт Кочарян не собирается баллотироваться на пост президента. Что касается блока, то мы обсуждаем возможность выдвижения своего кандидата», — отметила она.