Посол Бочарников: Москва разделяет подход и видение Ильхама Алиева

Москва разделяет подход и видение президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе, сообщил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников на своей пресс-конференции.

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Он отметил, что Москва высоко оценивает высказанную азербайджанским президентом позицию о нормализации обстановки в регионе и полностью разделяет такой подход.

По его словам, Москва заинтересована в развитии сотрудничества на Южном Кавказе в рамках платформы «3+3».

«Этот формат оказался весьма эффективным, найден общий язык. Переговоры идут в хорошем, профессиональном ключе. Мы в России высоко оцениваем высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым позицию о нормализации обстановки в регионе, нормализации экономических связей, которые будут выгодны для всех сторон. Мы полностью разделяем такой подход», — подчеркнул посол.