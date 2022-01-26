Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины

Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна будет пройти в формате видеоконференции, передает агентство Bloomberg.

Как уточнил в беседе с агентством неназванный представитель итальянских властей, правительство обратилось к руководителям ведущих итальянских компаний с просьбой не участвовать в переговорах с российским лидером из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

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В свою очередь, источники газеты La Repubblica в правительстве Италии заявили, что власти страны призывали бизнесменов либо полностью отменить конференцию с Путиным, либо хотя бы ограничить участие в ней для глав компаний, среди акционеров которых присутствует итальянское государство. В результате руководители компаний Eni и Snam решили отказаться от встречи с президентом России.

Кроме того, стало известно, что посол Италии в России Джорджо Стараче также не будет присутствовать на видеоконференции.

Встреча Путина с представителями крупнейших итальянских компаний запланирована на 26 января.