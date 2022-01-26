Премьер Хорватии извинился перед украинцами

Позиция президента Хорватии Зорана Милановича о возможных действиях в конфликте России и Украины не совпадает с позицией правительства страны. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, передает «Страна.ua».

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Политик назвал заявления Милановича о том, что его визит в Украину может плохо сказаться на отношениях Хорватии и России, позорными. «Его заявление о коррупции в Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности», — извинился он.

По словам Пленковича, в Украине нет солдат Хорватии, а контингент, находящийся в Польше в рамках сил НАТО, уже вернулся. «Я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент», — отметил он.