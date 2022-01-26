Умайра Тагиева: Последние январские дни в Азербайджане будут холодными

Январь этого года показал всю непредсказуемость проявлений изменения климата. Руководитель Национальной гидрометслужбы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева отметила, климат и погода — не одно и то же.

Если погода не по сезону теплая, то часто говорят «климат меняется», а если идет снег — сомневаются в глобальном потеплении. Но это все же изменения не климатические, а погодные. А вот если речь идет о переменах в погоде, которые наблюдаются в течение многих лет, то тогда, действительно, дело касается климата. Говоря о климате, имеются в виду изменения средних показателей на протяжении десятилетий. Климат обнаруживает взаимосвязь самых разных процессов на Земле, что делает климатологию многогранной, непростой, очень интересной наукой.

«Климатическая система находится в состоянии непрерывного изменения и это нормально. Однако сегодня Земля переживает уникальный климатический этап. Изменение климата влияет на циркуляцию атмосферы. А это проявляется в учащении нехарактерных для определенных регионов погодных явлений. Вернемся к январю, одному из самых холодных месяцев в году. Несмотря на относительное обилие осадков, в этом году среднее значение температуры воздуха все же превышало климатическую норму на 2,6 градуса. В целом лишь четыре дня из 25-ти температура была несколько ниже нормы (0,2-10 С). 21 день же она превышала средние климатические показатели на 0,9-4,9 градусов, а 7 января была выше нормы на 6,7 градусов. Больше всего осадков было зафиксировано на востоке страны. За 25 дней здесь выпало уже на 27-43 % больше месячной нормы. В Баку и на Абшероне 11 дней наблюдались осадки, из них четыре дня в виде мокрого снега и снега. Очередной холодный фронт с осадками ожидается 27 января», — говорится в сообщении гидрометслужбы.

Неблагоприятная погода продлится до дневных часов 28 января. В этот период по районам ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В столице прогнозируется дождь, переходящий вечером, ближе к ночи 28-го января в мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах от 2-х до 5 градусов тепла. Для Абшерона характерное при таких процессах усиление северо-западного ветра ожидается 27 января днем, с ослаблением в первой половине дня 28-го января. Максимальные порывы ветра 20-23 м/с. Последние же числа месяца пройдут относительно стабильно, без осадков.

В столице переменная облачность с прояснениями. Временами будет усиливаться южный ветер. Порывистый юго-западный ветер в горах и относительное повышение температуры могут спровоцировать сход снежных лавин в высокогорьях страны.

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