Штамм «Андромеда». Послесловие

На российском телевидении 22 января вышел документальный фильм Аркадия Мамонтова «Штамм Андромеда», в котором автор заявляет о наличии в Азербайджане и других странах на постсоветском пространстве американских биолабораторий. Конечно, можно по косточкам разобрать все, что говорят автор и приглашенные эксперты, и обнаружить десятки неточностей и предположений, самоуверенно выдаваемых за неоспоримые факты. Но в этом, поверьте, нет никакого смысла. Как говорил Конфуций — «доскональное разбирательство претит справедливости, а пустые разговоры нарушают путь». Единственное, что позволю себе, так это все-таки сообщить Мамонтову, а точнее не ему, а здравомыслящим россиянам, посмотревшим этот фильм или собирающимся это сделать, что биолабораторий Пентагона в Азербайджане нет. Точка.

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Но я хочу сказать и о другом. Этот фильм и участие в нем высокопоставленных российских военных таких, как начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, это недвусмысленный сигнал. Что он означает не трудно догадаться. Дальнейшее участие Минобороны США в проведении в соседних с Россией странах совместных биологических исследований, оснащении биолабораторий системами сбора информации о вспышках особо-опасных инфекций и контроля за патогенами, как и многое другое, о чем Мамонтов забыл рассказать или просто не знает, рассматривается руководством России, как реальная угроза со всеми вытекающими последствиями.

Что делать? Краткость вопроса обязывает к краткости ответа. Обсуждать. Да, умение слушать и слышать дано не каждому. Далеко не у каждого есть желание слушать своего соседа и Азербайджан, как никто другой за 30 лет усвоил этот факт. Но у нас нет другого выхода. Странам постсоветского пространства нужно перестать быть просто политической ареной. Нужно перестать быть объектами мировых отношений и стать их субъектами. Необходимо, наконец, воспользоваться своим суверенным правом самостоятельно выстраивать понятную, последовательную, долгосрочную и созидательную политику в отношении своих соседей. Посмотрите, как последовательно и настойчиво президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за укрепление глобальной солидарности, как на фоне масштабного кризиса здравоохранения и не прикрытого «вакцинного национализма» призывает предпринимать скоординированные и целенаправленные шаги по борьбе с пандемией.

Посмотрите, как на этом фоне мимо внимания в России, Грузии, Армении, Казахстане прошла уникальная азербайджанская инициатива создания международной платформы «Евразия: общее пространство биобезопасности». В ответ на наш призыв выстраивать на Кавказе совместную систему биобезопасности, создавать систему выявления и реагирования на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера мы получили «Штамм Андромеды» из России и глупые обвинения в попытках создания «нового биологического порядка» из Армении.

Возможно, не всем нравится, что после восстановления суверенитета над своими исконными территориями Азербайджан де-факто и по праву превращается в регионального лидера, задающего вектор развития Большого Кавказа и предлагающего инициативы долгосрочного и стратегического характера. Но если быть честными, именно Азербайджан заложил верный и единственно успешный вектор направления развития Кавказа и в целом Евразии — объединение усилий в борьбе с биологическими угрозами. Очень жаль, что в одночасовом фильме Мамонтова не нашлось нескольких минут, чтобы рассказать о том, что именно Азербайджан, в котором якобы расположены военные биолаборатории США, предложил России вместе создавать «санитарный щит».

P.S. Надеюсь, что это послесловие станет прологом к большой, содержательной и конструктивной дискуссии по определению возможных механизмов совместной работы наших стран по предотвращению, локализации и преодолению последствий вспышек особо опасных инфекций.

М.Салимов