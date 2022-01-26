Дежурная часть: 10 тысяч за молчание

Житель Баку угрожает женщине распространением интимных фото

10 тысяч манатов требует мужчина у женщины взамен на молчание. Факт вымогательства путем угроз зарегистрирован органами внутренних дел в Сабунчинском районе столицы. 25 января 33-летняя жительница поселка Забрат обратилась с жалобой в 15-е отделение полиции и показала, что знакомый Ю.Гасымов грозится распространить ее фотографии интимного содержания. Взамен на молчание злоумышленник требует от нее деньги в указанном размере и золото. Кроме того, известно, что шантажист угрожает жертве физической расправой. В настоящее время стражи порядка расследуют факт, пока Гасымов не задержан. Отметим, что подобные случаи участились после появления социальных сетей.

В Баку за сутки обнаружено четыре тела

За сутки в Баку обнаружено четыре тела. В поселке Гала Хазарского района в собственном доме найден мертвым Табиб Бадалов (1978 г.р.). Мужчина проживал один. О причинах наступления смерти пока ничего не сообщается. Признаков насильственной смерти на теле не найдено. В поселке Пиршаги того же района обнаружено тело Эльшада Махмудова (1976 г.р.). Махмудов также проживал один. Однако известно, что мужчина был злостным потребителем алкоголя. Вероятно, что смерть наступила по причине интоксикации или цирроза печени. В Насиминском районе в съемной квартире, расположенной на улице Агададаша Гурбанова, найдено тело 26-летней жительницы Сальянского района Фатимы Мамедовой. Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре на теле не зафиксировано. Поэтому причина наступления смерти выясняется. В Ясамальском районе обнаружено тело 56-летней Эсмиры Ахмедовой. Женщина проживала в доме одна. Предполагается, что Ахмедова скончалась от отравления угарным газом. По всем указанным фактам расследование ведут районные прокуратуры.

В Баку задержан наркоторговец с 6 килограммами героина

Шесть килограммов героина и полкило метамфетамина обнаружили сотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского района в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в поселке Локбатан. Товар, предназначенный для реализации, найден в недостроенном доме Эльчина Мехтиева (1986 г.р.), ранее уже судимого за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время следствие выясняет, у кого Мехтиев приобрел порошок.

Отметим, что за минувшие сутки по столице Азербайджана зарегистрировано всего 64 преступления, из них девять — это выявление наркотиков и их распространителей, 31 – кража частного имущества.

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