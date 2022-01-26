КВН: как бедность духа оборачивается провалом

О скандале вокруг КВН высказались не только пользователи социальных сетей, но и политики, общественные деятели. Вроде нет необходимости по новой будировать вопрос. Однако есть некоторые далеко не формальные мотивы, которые требуют к себе внимания, и о них нельзя молчать. Нашему брату присуще поднимать огромные волны децибелов там, где старания абсолютно не коррелируются ни с национальными интересами, ни принципиальными составляющими, ни даже с повседневными заботами. Несмотря на это, бравые молодцы, подвижники порядком набившей оскомину схемы одурачивания обывателя беспардонно выпирают, демонстрируя сногсшибательную важность. Их одолевает навязчивая мысль об эксклюзивности выполняемой миссии.

Чисто в общественном контексте КВН изжил себя. В силу резко изменившихся реалий на мировом пространстве сегодня остро востребованы идеи и замыслы, вызывающие содержательный социальный эффект. Или точно также актуально пробовать себя на интеллектуальном поприще.

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И действительно, почему бы нашим претендентам не щеголять умственными способностями и утонченной находчивостью, чтобы приятно удивить публику и принести хотя бы имиджевую пользу. Необязательно же садиться на изъезженные тракты и эксплуатировать ценности, которые требуют к себе особого, трепетного отношения.

Собравшиеся на так называемое интеллектуальное ристалище азербайджанские претенденты прекрасно знали, куда направляются и с кем будут иметь дело. Они также осведомлены о том, какова закулисная атмосфера московской среды, где не первый год погоду делают мартиорсяны, абрамяны, корнями вросшие в утративший моральную составляющую так называемый развлекательный организм.

Выстреливать в будущее мелкокалиберными винтовками полувековой давности это не только не солидно, но и убого. Стрелки только обнажают свою посредственность, мелькая в от и до заорганизованных постановках КВН. Этим они обслуживают интересы хозяев в лице Маслякова и его семьи.

Их понять можно. Они сделали все, чтобы придать отжившему организму собственного детища новую жизнь.

Образно говоря, организм КВН пережил не один этап трансплантации жизнеобеспечивающих органов, чтобы заставить публику поверить в вероятность успешной реанимации пережитка советской эпохи.

Мало кто рискнет оспаривать резюме, согласно которого клуб давно перестал быть оригинальной интеллектуальной площадкой. Он выродился в жалкое пристанище пошлой стихии и за живое не задевает.

Да, есть болельщики, последователи и даже резерв, но их трудно причислить к когорте титанов, которые стояли у истоков клуба как в 70-80-х годах. Так и в период после развала союза, когда люди находились в плену беспощадного лиха, ощущая острую нехватку в успокоительных дозах юмора и оригинальных остротах.

Позже, как только стала налаживаться новая жизнь, КВН утратил инициативу и обыкновенное чутье. Пошла в ход откровенная площадная пошлость, ругань, крик и гам, да и анекдоты советских лет с бородой, но в новом обрамлении.

Коль КВН, как явление, утратил свою былую привлекательность, надо ли к нему привязываться и изображать напускную важность?

Не сложно представить, с каким настроением злополучная азербайджанская команда новых «кевенщиков» готовилась к бою, как ее шефы расписывали важность выполняемой миссии, каких организационно-технических и материальных преференций требовали для себя.

То, что произошло в Москве, свидетельствует о том, что новые последователи отжившей моды, речь о наших ребятах, знают, чего желают, но абсолютно не чувствуют почву под ногами и не ведают, чего нужно избегать. Мало того что больше занимаются самопиаром, как носители эксклюзивной миссии, они не обладают бойцовскими качествами.

Спрашивается, по какой причине их стали теснить после первого тура? Могли ведь недружественно настроенные организаторы вообще не допустить азербайджанцев до состязаний.

Трудно сказать, насколько руководитель провалившейся команды силен в индустрии развлечений, но то, что он абсолютно не креативен политически и не обладает находчивой маневренностью, можно утверждать точно.

Все происшедшее напоминает историю, когда человека приглашают в гости, чтобы его оконфузить. В ответ на оскорбления, причем, заранее заготовленные, он извиняется за то, что не сделал ничего предосудительного, и продолжает навязывать себя хозяевам с жалким видом.

Как только азербайджанской команде указали на неотвратимость жестких санкций, нужно было громко покинуть поле действия, созвать пресс-конференцию и показать представителям прессы изнанку «масляковской» кухни. Там же нужно было объявить об отказе от дальнейшего участия в конкурсе. Решительно и бесповоротно.

Видать, не хватило обыкновенной политической грамоты. Ведь устроители вакханалии, применив своеобразную экзекуцию азербайджанским ребятам, юрко провернули политическую провокацию.

На нее нужно было ответить сообразно. Не смогли и остались доедать объедки за бесчестными хозяевами, которым доставил массу удовольствий прилюдно свершившийся азербайджанский провал.

После всего происшедшего вообще не имеет смысла ехать или участвовать в следующем туре, будь он в Москве или Санкт-Петербурге. Подумать только, сам Масляков сподобился, разрешив команде южан выступить под первоначальным названием.

КВН — это лоно действия, где много манипулятивно-фальшивого контента и мало умственного изыска. Болото злопыхательства и лицемерия засосало. Не пора ли от него дистанцироваться?!

Тофик Аббасов, автор Minval.az