Кадыров: Россия должна «помочь» Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он не видит себя на федеральных должностях на каком-либо другом посту и недавние заявления были сделаны как обычным человеком. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. В планах у него продолжать трудиться в Чеченской Республике.

«Друзья, могу же я в соцсетях поговорить с подписчиками о том, какой хочу видеть свою страну или какие внешние угрозы меня беспокоят? Об этом я и рассуждал, делясь своим мнением по теме Украины в прямом эфире с дорогим братом, председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым», — написал Кадыров.

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Он считает, что точно также, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы. По словам Кадырова если в Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то «Россия должна им помочь»: «Я считал и считаю, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории».

Недавнее заявление касательно предложений с Украиной было сделано не в качестве главы Чечни, уточнил Кадыров.

«Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает», — добавил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что не представляет себя на федеральных должностях ни в каком качестве: ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д.