Полиция расследует нарушение правил локдауна в резиденции Джонсона

Полиция Лондона начала расследование по факту возможных нарушений противоэпидемиологических правил в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, сообщила глава полиции Крессида Дик.

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«Полиция Лондона начала расследование ряда мероприятий на Даунинг-стрит после получения информации от секретариата кабинета министров», — приводит словам Дик РИА Новости со ссылкой на Sky News.

