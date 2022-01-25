Рогозин анонсировал запуск ракет с космическими туристами

«Роскосмос» собирается в ближайшие годы запустить на кораблях «Союз» несколько экипажей с космическими туристами. Об этом заявил на пленарном заседании в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим несколько экипажей космических туристов», — сказал он (цитата по «Лайфу»).

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По словам Дмитрия Рогозина, в настоящий момент заявки на эти полёты есть.