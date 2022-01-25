Польский премьер разочарован нежеланием Германии поставлять оружие Киеву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с тревогой наблюдает за ситуацией на Украине и разочарован нежеланием Германии поставлять оружие Киеву. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Большим разочарованием является приостановка согласия Германии на поставку оружия из Эстонии государству (Украина), которое готовится к обороне от агрессора», — отметил польский премьер.

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