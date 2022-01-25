Спустя 29 лет в Анталье выпал снег

В Анталье сегодня, 25 января, выпал снег впервые за последние 29 лет. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на СNN Turk.

Многие жители Антальи не спали ночью, ожидая снегопада. Утром жители со своими семьями вышли в центр города полюбоваться на редкое явление.

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В летние месяцы в Анталье были побиты температурные рекорды, с середины прошлой недели температура воздуха начала снижаться.

Последний раз в Анталье шел снег в январе 1993 года, высота осадков тогда составила 5 сантиметров.