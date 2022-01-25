Закари Гросс пожелал мира между Азербайджаном и Арменией

«Мир в регионе никогда не был так близок, как сейчас». Об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

«Французы и немцы воевали долгие годы. За последние 150 лет было три войны между этими странами, с обеих сторон погибли миллионы людей. В обеих странах газеты, журналы вели пропаганду долгие годы, представляя противоположную сторону как врага. Агитация проводилась и в наших школах, пропагандировали полный ненависти национализм. Но на сегодняшний день эти две страны являются дружественными, гордятся своей историей и культурой. Начало войны в будущем между нашими странами немыслимо, наши страны заключили мир, мы очистили от мин наши территории, сотрудничаем в различных сферах. Мы поддерживаем глубокие связи в приграничных районах, а самое главное, мы вместе создали Европейский Союз.

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Считаю этот опыт интересным для Азербайджана и Южного Кавказа.

Желаю, чтобы ваше поколение установило мир в вашем регионе, добилось мира между Азербайджаном и Арменией. Правда, мир еще не установился окончательно, это сложный путь, на котором есть ловушки, но никогда раньше мир в регионе не был так близок, как сейчас», — приводит АПА слова посла.