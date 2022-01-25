Расширяется военное сотрудничество между Баку и Тегераном

«Иран и Азербайджан развивают военное сотрудничество». Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенант Мохаммад Багери журналистам после встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Он отметил, что развитие военного сотрудничества является залогом стабильности обеих стран: «Состоялась очень хорошая встреча с министром обороны мусульманского и братского Азербайджана. На этой встрече мы обсудили развитие сотрудничества Исламской Республики Иран с соседними странами, в частности в военной сфере», пишет АПА.

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана за приглашение. Министр обороны Азербайджана отметил, что встреча прошла в теплой атмосфере: «На встрече мы обсудили важные вопросы. Мы заявили, что привержены развитию двусторонних связей. Уверен, что после этой встречи военное сотрудничество двух стран будет на высоком уровне».

З. Гасанов отметил, что пригласил начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана посетить Азербайджан с официальным визитом: «Надеюсь, что этот визит состоится в скором времени».