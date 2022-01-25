Джонсон пригрозил ужесточением антироссийских санкций

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры ряда стран Европы, а также США договорились «слаженно отреагировать» в случае нападения России на Украину.

«У нас есть мощный пакет санкций, готовый к применению», — сказал Джонсон, которого цитирует RT со ссылкой на Sky News.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

По его словам, Великобритания, не колеблясь, «ужесточит национальные санкции» в отношении России.