Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане превысило 2400 человек

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 468 случаев заражения коронавирусом, 5 197 человек вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

13 пациентов скончались.

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На сегодня в Азербайджане выявлено 636 956 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 617 791 человек вылечился, 8 632 – скончались, число активных больных составляет 10 533.

За последние сутки в стране проведены 11 525 тестов на COVID-19.