Глава Генштаба Ирана: Высшего руководителя обрадовало освобождение азербайджанских территорий от оккупации

Основу внешней политики Ирана составляет развитие связей с соседними странами и выступление против любой формы оккупации. Об этом в ходе встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммед Багири.

Он отметил, что Иран и Азербайджан близки с точки зрения истории, религии, языка и веры, наши страны связывают прочные узы.

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«Надеюсь, что ваш визит создаст благоприятную возможность для развития и укрепления связей между двумя странами, и в частности, в военно-технической сфере и сфере обороны. Мы всегда рады видеть наших азербайджанских братьев», — приводит его слова АПА.

Багири также подчеркнул, что освобождение через много лет находившихся под оккупацией территорий Азербайджана обрадовало Высшего руководителя и народ Ирана.

«Мы относимся к территориальной целостности Азербайджанской Республики так же чутко, как к территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул иранский генерал.