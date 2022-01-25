Тофик Зульфугаров: Почему Баку должен отказаться от права восстановления исторической справедливости?

Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров поделился в социальной сети Facebook статусом о вопросе делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, для понимания позиций сторон следует ещё раз осознать те изменения на «местности», которые произошли после 10 ноября 2020 года.

«Сегодня Азербайджан полностью восстановил свой военно-политический контроль над всей территорией АзССР, за исключением семи сел Газахского района и поселка Кярки в НАР. Временная зона ответственности СПМ (силы по поддержанию мира) и «Лачинский коридор», пока имеют особый режим, которые согласно нашей позиции, должны быть реинтегрированы в политическое и правовое пространство Азербайджанской Республики.

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Что касается позиции Армении, то она считает, что проблемы анклавов и эксклавов могут быть решены в процессе работы комиссий по демаркации и делимитации. Вопрос Нагорного Карабаха не решен, и он остаётся спорной территорией, статус которой предстоит определить.

То есть де-факто Армения отказывается от признания территориальной целостности Азербайджана и предполагает только на этих условиях добиться признания своей территориальной целостности. Возникает логический вопрос: «Почему Азербайджан будучи победителем в войне должен пойти на делимитацию и демаркацию границ?»

Почему мы должны фактически признать «спорность» части нашей территории и отказаться от права восстановления исторической справедливости в отношении Зангезура, Гейча и других территорий, переданных большевиками Армении чуть более 100 лет назад?», — написал Т.Зульфугаров.