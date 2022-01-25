Александр Охрименко: Запугивать россиян «нападением с Украины» — любимая тактика Путина

Маловероятно, что Россия нападет на Украину. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал украинский политолог Александр Охрименко, отметив, что с другой стороны, запугивать россиян тем, что Украина нападет на Россию – «любимая тактика Путина».

«Хочу обратить ваше внимание на то, что такого рода информация исходит даже не из Украины, а либо из России, либо из американских, европейских средств массовой информации. При этом, как правило, источники даже не пытаются обосновать, почему они так считают. И все это в итоге напоминает какую-то запланированную провокацию: создать проблему, а затем использовать ее в своих целях. Если послушать российские СМИ, то мы, как правило, услышим версию о том, что НАТО стягивает свои войска к российским границам и сегодня, или завтра альянс нападет на Россию. В Украине, напротив, рассказывают, что это Россия хочет напасть на Украину. В общем, такой легкий театр абсурда», — отметил украинский политолог.

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По его словам, одной из мотиваций для создания подобной «шумихи» могут выступать финансовые интересы.

«Сегодня США пытаются заставить Германию отказаться от «Северного потока -2». Сделать это экономическими средствами США не могут — все-таки союзник и заставить с помощью «звонка сверху» — тоже не получается. В результате США применяют другую тактику — навязывают такую концепцию агрессии и эскалации, говоря об угрозе Европе, в частности, Украине со стороны России, играя на союзнических обязательствах Германии. Однако понятно, что, если Германия откажется от «Северного потока-2», США только выиграют», — заключил Охрименко.

Что касается последней истерики вокруг покидающих Украину дипломатов, сотрудников посольства США, то по словам Охрименко, уезжают из посольства «второстепенные» работники. По его мнению, происходит обычная ротация кадров, однако это преподносится, как ситуация из ряда вон выходящая.

«Вообще, это очень подходящая тема для популизма. Тема с коронавирусом иссякла, а сюжет «Россия нападет» очень даже интересен. Это напоминает мне времена холодной войны между СССР и США. Тогда в СССР действительно любили объяснять все внутренние проблемы угрозой нападения США. Были и карты, и точные схемы, как это произойдет, а советские аналитики озвучивали точные, уверенные прогнозы», — резюмировал собеседник.

В. Мансуров