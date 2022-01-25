В ГЭЦ прокомментировали сдачу выпускных экзаменов и экзаменов SAT в один день

«Поскольку приемные, выпускные экзамены массовые, мы определяем этот график с учетом мероприятий по республике. 12 марта пройдет и выпускной экзамен, и SAT. SAT- не массовый экзамен, чтобы принимать во внимание даты».

Об этом сообщила начальник отдела ГЭЦ Нармина Байрамова, передает АПА.

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«Сегодня поступило несколько обращений. Граждане сами должны определить, в каком экзамене они хотят участвовать, в аттестационном экзамене или в международном экзамене. Потом эти обращения могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке. Мы также создаем условия для повторных экзаменов», — отметила она.