Ильхам Алиев позвонил Зеленскому

Президент Ильхам Алиев позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Глава государства поздравил президента Украины с днем рождения, пожелал успехов в деятельности и крепкого здоровья, сообщает пресс-служба президента.

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Выразив признательность главе государства за поздравление и добрые слова, Владимир Зеленский сказал, что с удовлетворением вспоминает недавний визит Ильхама Алиева в Украину. Президент Азербайджана поблагодарил президента Украины за гостеприимство, проявленное во время визита.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений.