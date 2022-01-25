Президент Хорватии заявил, что отзовет военных из НАТО в случае войны в Украине

Власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, заявил президент страны Зоран Миланович.

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«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую», — заявил Миланович в эфире национального телевидения.

«Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение», — цитирует его РИА Новости.