Власти Дании с 31 января отменят все коронавирусные ограничения

Правительство Дании с 31 января отменит все ограничения, действующие в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, пишет газета Jyllands-Posten.

По данным источников, о соответствующем решении премьер-министр Метте Фредериксен объявит в ходе пресс-конференции в среду, 26 января.

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Глава датского правительства также объявит, что с 5 февраля COVID-19 исключат из списка заболеваний, являющихся критически опасными для общественности.

Несмотря на высокие показатели распространения инфекции, с 16 января в Дании вновь начнут принимать посетителей кинотеатры, музеи и театры. При наличии COVID-паспорта и защитной маски на соревнования пропускают ограниченное число болельщиков.

В Дании двумя дозами вакцины привиты 80,5% жителей страны. 59,5% уже получили бустерную дозу.