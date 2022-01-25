Азербайджан входит в топ-5 стран по закупкам косметики из Москвы

Поставки косметической продукции из Москвы в Азербайджан за январь-октябрь 2021 года составили на сумму около $21 млн, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам января-октября 2021 года столичные производители поставили косметическую продукцию на сумму $357 млн, что на 27,7% больше, чем за 10 месяцев 2020 года», — сказал Ефимов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

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Азербайджан входит в топ-5 стран-импортеров косметики из Москвы. Больше всего косметики везут в Беларусь, которая закупила ее на $86,4 млн. Казахстан закупил товар на $82,6 млн, Узбекистан — на $30,7 млн, Азербайджан — почти на $21 млн, Грузия — на $15,3 млн.

На долю этих пяти стран приходится 66,1% московского экспорта косметики.