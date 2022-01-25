Президент Алиев заявил о новой странице в отношениях с Ираном

Президент Ильхам Алиев заявил о новой странице в отношениях с Ираном.

«Моя встреча с президентом Исламской Республики Иран господином Раиси в конце ноября была очень успешной, важной и открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений. Это означает открытие новой страницы наших отношений, дружбы, братства», – отметил он на встрече с иранской делегацией, возглавляемой министром дорог и градостроительства Ростамом Гасеми.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Cоздание транспортного коридора Север-Юг, строительство Худаферинской гидроэлектростанции, строительство моста через Астарачай – все эти и другие вопросы были вчера обсуждены с Шахином Мустафаевым и, безусловно, будут в числе приоритетов в работе межправительственной комиссии», – добавил глава государства.