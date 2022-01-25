Алиев рассказал о положительных известиях из Армении

Вы вчера также ознакомились с работами по созданию Зангезурского коридора. Уже с успехом строятся и автомобильная, и железная дороги, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

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«Мы получаем положительные известия и из Армении. Армения со своей стороны планирует дать старт этим работам. Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона. Конечно же, вклад Ирана в эти работы очень значим».