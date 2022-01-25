Президент Алиев заявил, что после войны отношения Баку и Тегерана получили еще больший импульс

После Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества, ирано-азербайджанские связи получили еще больший импульс. В настоящее время для регионального сотрудничества создана очень многообещающая платформа «3+3».

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Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи в видеоформате с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

Глава государства также выразил уверенность, что в ближайшем будущем иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях.