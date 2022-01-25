На северо-западе Сирии из-за снегопада обрушилось почти 1000 палаток

На северо-западе Сирии из-за сильного снегопада обрушилось почти 1000 палаток вынужденных переселенцев, оставшихся на морозе в очень тяжелых условиях. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель координатора по гуманитарной помощи Сирии при ООН Марк Каттс, пишет Anadolu.

Он обратил внимание на морозную погоду, установившуюся в последние дни в Идлибской зоне деэскалации, где у границы с Турцией расположено большое количество палаточных лагерей.

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По его словам, в тяжелом положении из-за непогоды оказались 250 тыс. сирийцев. Сотрудники гуманитарных организаций вытаскивают людей из-под обрушившихся палаток, многие сирийцы пытаются счищать снег голыми руками, констатировал Каттс.

Представитель ООН привлек внимание к тому, что сирийские дети вынуждены ходить по снегу в летней обуви.

Каттс напомнил, что в прошлом году ООН удалось собрать лишь 45 процентов из 4 млрд долларов, необходимых на помощь жителям Сирии.