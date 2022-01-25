Песков о заявлении Кадырова по Украине: К всеобщей радости, решение принимает Путин

Основы внешней политики РФ, куда входит и Чечня, формирует президент страны, и, к всеобщей радости, это Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям в Украине, если бы он был президентом РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, как Путин относится к таким заявлениям Кадырова.

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Также отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, Песков заявил, что, как и у любого гражданина РФ, у него есть право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.

«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счёт каких-то законных ограничений», — сказал Песков.