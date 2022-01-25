В парламенте Франции подняли вопрос о выходе страны из НАТО.

С таким предложением к главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану обратился член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив.

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По его словам, НАТО должно было исчезнуть после окончания холодной войны. Вместо этого в течение последних 30 лет блок продолжает расширяться.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России», — цитирует Ларива RT.