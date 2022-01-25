Вадим Трюхан: Как минимум до 20 февраля Россия будет вести себя тихо

Решение Великобритании усилить связи в треугольнике Украина-Британия-Польша, в целом, очень логичный шаг, направленный на то, чтобы укрепить защиту Киева от внешних врагов, в данном случае от России. И такое решение Лондона, конечно, в Украине только приветствуется. Об этом в беседе с Minval.az заявил украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, добавив, что прямо сейчас речь о создании тройственного союза, к сожалению, не идет, но это шаг в правильном направлении.

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«Я очень надеюсь, что со временем данная инициатива приведет к тому, что идеи о создании оборонительных союзов в Восточной Европе с участием Украины, а также других стран, таких как Великобритания, США и Турция, обретут практическое наполнение», — отметил украинский политолог.

По его мнению, на первом этапе реализации инициативы правительства Британии речь будет идти о предоставлении Украине оборонительного вооружения.

«На данный момент Великобритания является одним из лидеров в этом плане. Уже запущена совместная программа по строительству ракетных катеров, на прошлой неделе в Украину прибыло семь бортов из этой страны с оружием различной номенклатуры. Видно, что Лондон и далее будет делать все, чтобы возможности Украины по предотвращению полномасштабного вторжения России, были значительно увеличены. Польша в этом ключе — «природный союзник» Украины и она, конечно, также будет прилагать усилия, чтобы помочь Киеву», — отметил Трюхан.

Паника по случаю возможного очередного вторжения России в Украину, как считает политолог, несколько преждевременна. Потому что по итогам переговоров 21 января Блинкена с Лавровым, на пресс-конференции, что давал госсекретарь США в Женеве, было сказано, что стороны договорились о предоставлении на следующей неделе письменного ответа Америки и союзников-партнеров на известное ультимативное требование России.

«И Блинкен акцентировал внимание на том, что в документе будет содержаться перечень беспокойств Запада относительно поведения России. После этого, возможно, американская и российская стороны проведут новые совместные консультации. Так что сейчас не в интересах России нагнетать ситуацию. Россия дождется ответа и только потом будет решать, как действовать», — подчеркнул политолог.

Вторым фактором, на его взгляд, свидетельствующим о том, что в ближайшие недели вторжения России в Украину не будет, является уже анонсированное участие Владимира Путина в Зимней Олимпиаде в Пекине.

«Поскольку проведение Зимней Олимпиады является для Китая политическим вопросом, как мне кажется, китайская сторона уже давно обратилась с соответствующим требованием к России. И поэтому, думаю, как минимум до 20 февраля — время, когда закончится Олимпиада в Пекине, Россия будет вести себя политически тихо. И кстати, это совпадает с позицией России в Зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи, пока шла олимпиада, Россия не предпринимала никаких активных действий, но сразу по ее окончанию был оккупирован Крым», — напомнил политолог.

Заявления же, по его мнению, отдельных стран об эвакуации семей дипломатов из Украины, говорят лишь о том, что правительства западных стран действуют из принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть».

«Они не хотят выглядеть перед своими гражданами, избирателями, как власти, не защищающие их права за границей. Поэтому, на мой взгляд, они пошли на такие беспрецедентные меры. Ведь даже во времена оккупации Крыма и тяжелых боев вокруг Дебальцева об эвакуации семей дипломатов речь не шла. Но тут еще один момент, который надо учесть: на самом деле это не какая-то там эвакуация, а просто разрешение покинуть территорию Украину обычными рейсовыми самолетами. К этому нужно относиться совершенно спокойно. Это суверенное право любой страны — посылать своих дипломатов за рубеж, либо отзывать их, либо давать им возможность уехать», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров