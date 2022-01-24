Порошенко допустил курьезную оговорку

Экс-президент Украины Пётр Порошенко после скандала на минувшей неделе, когда ему пришлось прибыть в суд, отличился эпичной оговоркой. Порошенко в понедельник, 24 января, явился в Верховную раду, уточняет «Царьград». Он принял участие в заседании согласительного совета в качестве сопредседателя фракции «Европейская солидарность».

Экс-президент Украины стал говорить про солидарность и единение, однако вышло курьёзно.

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«Уважаемые друзья, я ещё раз акцентирую — мы за единство на словах, а не на деле», — заявил политик, даже не заметив собственной оговорки.

