США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины, говорится в сообщении Пентагона.

При этом, согласно информации WSJ, неназванные подразделения ВС США численностью несколько сот человек получили приказ быть готовыми к развертыванию на территории Восточной Европы через 18-36 часов после получения приказа.

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Отметим, что Пентагон привёл 8,5 тыс военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО.

«8500 американских военнослужащих, перебрасываемых в Европу, будут иметь средства разведки, транспорт и тд. Их задача — показать решимость США. Большая часть группировки придется на Сухопутные войска», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что часть военных США, которых готовят к отправке в Европу на случай эскалации вокруг Украины, должны быть готовыми к переброске в пятидневный срок. «Некоторые подразделения в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы. Теперь министр обороны решил сократить это время. В некоторых случаях 10 дней подготовки к отправке сократились до пяти», — приводит РИА Новости его слова.