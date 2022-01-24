Тегеран анонсировал «важные события» в отношениях с Баку

В ирано-азербайджанских отношениях ожидаются важные события, сообщил глава МИД ИРИ Хусейн Амир Абдуллахиян.

Он напомнил, что во время визита в Баку он был принят президентом Алиевым, и «после этого в отношениях двух стран происходят важные события».

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«Взаимные визиты различных официальных лиц двух стран показывают, что наши отношения находятся в правильном и хорошем направлении», — отметил он в разговоре с АПА.

