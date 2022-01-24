Пашинян: Мы не должны менять форму правления

Создание комиссии по конституционным изменениям не обязательно предполагает поправки в Конституции, сказал в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян.

«Не факт, что в Армении произойдут конституционные изменения. Эта тема постоянно в сфере общественных обсуждений. Но создание комиссии не значит, что это завершится конституционными изменениями», — сказал Пашинян.

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Что касается причин создания комиссии по конституционным изменениям, то нынешний Основной закон нуждается в «аудите».

Возможно, в результате «аудита» могут быть приняты изменения в законодательстве. Например, в Конституции записано, что отставка президента вступает в силу с момента публикации. Но регламент парламента говорит о том, что в 7-дневный срок президент может отозвать свое заявление.

Что касается возможности возвращения к полупрезидентской или президентской форме правления, то в 2018 году Пашинян выступил против частых изменений, поскольку они — не на пользу стране. После 9 ноября (подписания трехстороннего заявления) 2020 года Пашинян задумался о том, что причиной неудачи в войне могла быть форма правления. Но после «преодоления кризиса путем выборов», премьер понял, что при другой форме правления кризис мог быть глубже.

«Так что я остаюсь при мнении, что мы не должны менять форму правления. Но так как тема есть, мы ее должны обсуждать. Однако, думаю, что со временем эта убежденность усилилась», — отметил премьер (цитата по «Спутнику»).